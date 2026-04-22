訪問先のオランダで記者会見するウクライナのゼレンスキー大統領＝16日（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】EUは22日、大使級の常駐代表委員会を開き、ロシアの侵攻を受けるウクライナへの無利子融資の実行を承認した。抵抗してきたハンガリーが賛同に転じた。資金難にあえぐウクライナにとって死活的に重要な支援が実現することになる。23日午後までに書類手続きを完了し、融資が実施される。ウクライナのゼレンスキー大統