大相撲の春巡業が２２日、都内の大田区総合体育館で行われた。３月の春場所で新入幕だった藤凌駕（２３）＝藤島＝は充実の稽古内容に感謝した。この日は兄弟子の幕内藤青雲とともに荒川区の部屋から師匠で広報部長の藤島親方（元大関武双山）が運転する車で来場。琴勝峰、欧勝馬、宇良らとの申し合いは４勝８敗だったが、途中で横綱豊昇龍から体を丸くして前に出るよう助言を受けた。「横綱からうれしかった。どんどん強くなり