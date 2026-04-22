義母との同居。支え合いのはずが、いつの間にか自分だけが背負い続けている……そんな感覚に陥ったことはありませんか？今回の投稿者さんは、長年の我慢の末に心身を病み、ふと立ち止まりました。『同居の大変さを義きょうだいに伝えてもいい？数年前から私の病気がきっかけで義母との関係が悪化。それまでは我慢していたから、表面上はうまくやってきた』義母にかかる経費、家の維持費、墓参りの報告など投稿者さんは長男夫婦