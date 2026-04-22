スマホの「スライダー操作」でハイエースの走りが激変「ドライブモード」を選んで減衰力を変化させられる可変式ダンパーは、高級車向けのオプションであることが通例です。ところがカヤバが開発した「ActRide（アクトライド）」は、アフターマーケット・パーツとしてインストールできる可変電子制御サスペンションシステムです。【画像】アプリで簡単に制御できるカヤバ“新サスペンションシステム”の詳細を画像を見る（30枚以