消防によりますと、きょう正午ごろ山形県大江町で起きた山火事は、午後６時４９分に鎮圧状態となりましたが、鎮火には至っていません。（サムネイルは大江町役場提供） 【画像】火災現場 きょうはポンプ車５台のほか、県消防防災ヘリ「もがみ」と宮城県の消防防災ヘリも参加し、地上と空から消火活動にあたりましたが、あすは、午前５時から地上部隊のみで消火活動をする予定だということです。 また、県によりますとこれまでに