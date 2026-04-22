長崎市の学校法人「精道学園」が、小学校、中学校、高校のあわせて5校を再編し、来年度から男女共学に移行する方針を示しました。 少子化に対応し、多様な学びを実現するとしています。 学校法人精道学園によりますと、男子校の精道三川台高校を来年度から共学化。 名称を「精道学園高校」に変更します。 また 中学校は、男子校の精道三川台中と女子校の長崎精道中を統合し、「精道学園中学校」に。 小学校も