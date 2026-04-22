県警では、若者の減少や志向の変化などによって、採用試験の受験者数が年々減少傾向となっています。 若者への魅力発信や人材確保に向けて、新たなプロジェクトチームが立ち上がりました。 長崎県警の英語表記「Nagasaki Prefectural Police」の頭文字を取った『NPP採用ブランディングプロジェクトチーム』。 22日付けで県警に組織され、発足式が行われました。 県警の採用試験の受験者