フリーアナウンサーの松丸友紀（44）が18日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、尊敬するアナウンサーを明かした。昨年6月にテレビ東京を退社しフリーに転身。現在はTBSの情報番組「THETIME，」（月〜金曜前5・20）に水曜レギュラーとして出演している。尊敬するアナウンサーを聞かれると、共演するTBSの安住紳一郎アナウンサーと即答。「努力の塊の方」と表現し「家に