今年は早くも暑さへの警戒が呼びかけられています。「春の熱中症」注意すべき事とは？【写真で見る】「春の熱中症」求められる対策とは今がイチバン危ない！？“春の熱中症”井上貴博キャスター：東京では、4月のうちから最高気温25℃以上の夏日が増えています。さらに静岡では30℃を超える日も出ています。埼玉慈恵病院の藤永剛副院長によると、「最高気温25℃以上の夏日を目安に“春の熱中症”を意識してほしい」「すでに熱中症