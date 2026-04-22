G大阪―福岡前半、競り合うG大阪・山下（左）と福岡・藤本＝パナスタ明治安田J1百年構想リーグ第17節（22日・パナソニックスタジアム吹田＝1試合）西で福岡が敵地でG大阪に2―1で勝ち、勝ち点3を挙げて同15として最下位を脱出した。2位のG大阪は同19のまま。