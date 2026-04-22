２２日の日本テレビ「有吉の壁」は、「アーティストになりきれ！ご本人登場選手権」が行われた。ものまね歌唱中に突然大物が登場する企画で、ハナコがＹＯＡＳＯＢＩになりきって「怪物」歌唱中に、「私が昭和の怪物です！」と江川卓氏（７０）が現れ、スタジオは「ええーっ！？」「すげえ！」と騒然となった。歌の最後に「すみません夜遊びが下手で」と頭を下げて笑わせた。家族で「有吉の壁」の見ているファンだそうで、「