◇セ・リーグ巨人5―1中日（2026年4月22日前橋）巨人が連夜の若手パワーさく裂で2連勝。貯金を今季最多タイの3とした。巨人のドラフト1位左腕・竹丸と中日の同2位右腕・桜井という新人同士の投げ合いで始まった一戦。初回に佐々木、キャベッジの連続長短打で無死二、三塁のチャンスをつかみ、その後、2死満塁となるものの無得点に終わった巨人打線。だが、2回に一挙4点を先取した。先頭・平山が四球で出塁。1死後、