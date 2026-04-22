ホルムズ海峡にある船舶＝22日、オマーンのムサンダム半島（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】イラン革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡を許可なく航行し、海上の安全を脅かしたとして、船舶2隻を拿捕し、積み荷や書類検査のためイラン領海に誘導したと発表した。うち1隻はイスラエル関連船と主張した。イランメディアが伝えた。これに先立ち、英海事当局は、ホルムズ海峡周辺で22日に船舶2隻が銃撃されたとの報告があった