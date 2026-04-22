22日午後9時6分ごろ、青森県、岩手県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.3と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、青森県の八戸市と五戸町、それに青森南部町、岩手県の宮古市、普代村、盛岡市、八幡平市、それに軽米町です。【各地の震度詳