記者会見する参政党の神谷代表＝22日午後、国会内参政党の神谷宗幣代表は22日の記者会見で、自民党などが主張する憲法9条に自衛隊を明記する案を批判した。「中途半端な改正で9条に書いても、戦後の占領体制が固定化するだけだ。『創憲』をうたう党として認め難い」と述べた。参政は在日米軍に依存しない自主防衛体制の確立を掲げている。神谷氏は「危険な国際情勢の中、安易な改正では戦争に巻き込まれる可能性が高くなる。国