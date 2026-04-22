外資系生命保険大手プルデンシャル生命保険は２２日、社員らが顧客から約３１億円の金銭をだまし取るなどしていた問題で、同じグループのジブラルタ生命保険でも被害の申し出が約７０件あったと発表した。グループ全体では被害の申し出は約７００件になり、プルデンシャル生命は新規契約の販売自粛期間を従来の２月９日〜５月９日の９０日間から、１１月５日まで１８０日間延長する。親会社のプルデンシャル・ホールディング・