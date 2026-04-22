22日の衆議院内閣委員会で、参政党の川裕一郎議員が、スパイ防止法案の秋の臨時国会への提出を政府が見送る方針、と一部で報じられたことについて質問した。【映像】川議員が懸念「先端技術の流出に強い対応とれない」川議員は「一昨日、『スパイ防止法制の国会提出この秋見送り、来年の通常国会以降で調整』との見出しの記事を確認しました」と切り出した。そしてスパイ防止法案と国家情報会議設置法案は“車の両輪”で、同じ