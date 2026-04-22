女子プロレス・スターダムのフューチャー王者・八神蘭奈が２２日、都内で昨年１０月に引退した元女子プロレスラーの本間多恵から必殺技・多恵ロックを伝授された。４・２６横浜アリーナ大会で儛島エマとのＶ３戦で、多恵ロック改め多恵ＲＯＣＫでの防衛を誓った。引退直前の昨年１０月にシングルマッチを行い、本田から多恵ロック継承を託された八神。羽折固めのように両腕を極めながら、片足を絞り上げる関節技だが、実