マイクロマガジンが発行する月刊Webコミック誌『コミックライドivy(アイビー)』で連載中のライドコミックス『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』が、2026年4月28日に発売される。■『ハイブルク家三男は小悪魔ショタです THE COMIC 2』漫画：福部たけい／原作：デンセン／キャラクター原案：ごろー＊定価：792円（本体720円＋税10%）発売日：2026年4月28日＜あらすじ＞グリエダとの婚約騒動も少し落ち着き始めた今