小泉進次郎防衛相は２２日に行われた衆院内閣委員会などの連合審査会に出席。自民党大会（１２日）で自衛官が?君が代?を斉唱した問題に対して言及した。党大会では陸上自衛隊の中央音楽隊に所属する３等陸曹が国歌を斉唱した。自衛隊法第６１条は「隊員は選挙権の行使を除き政治的行為をしてはならない」と明記。施行第８７条では、政治集会での演説や公の施設を政治目的に利用することなどの禁止令が記されている。高市早苗