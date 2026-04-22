「ブロンドにしたのが昨日なんですけど…」鮮やかな金髪姿で発表会に出席したAAAの與真司郎。6〜7年ぶりという“金髪”に込めた思いとは――。AAA・與真司郎○「LAにずっと9〜10年ぐらい住んでいたんですけど…」ダンス＆ボーカルグループ・AAAの與真司郎が22日、都内で行われた、ヴィークレアのサロン専売品ヘアケアシリーズ「&honey Professional」の誕生記念発表会に同グループの宇野実彩子とともに登場した。「&honey