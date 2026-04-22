【モデルプレス＝2026/04/22】EXILEが2026年4月21日・22日、東京ドームにて「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special〜」を開催。ATSUSHI、AKIRA、TAKAHIRO、MATSU、USA、MAKIDAIが22日公演の前に行われた囲み取材に応じ、3年4ヶ月ぶりとなる東京ドーム公演への思いなどを語った。【写真】LDHレジェンドメンバー“3年4ヶ月ぶり”EXILEステージに立つ姿◆「EXILE LIVE 2026 “THE REASON” 〜PERFECT YEAR Special