元TBSアナウンサーの吉川美代子さん（71）が2026年4月13日、自身のインスタグラムを更新。春コーデを披露した。「この組み合わせは着られる時期が短いです」吉川さんは、「春先のお出かけにぴったりのノースリーブワンピースと一枚仕立てのコート」といい、ワンピースにコートを羽織ったショットを投稿した。「この組み合わせは着られる時期が短いです」とつづった。「ワンピースの3色の中の暗いボルドーと合わせて、ロジェ・ヴィ