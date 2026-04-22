◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）巨人が”ヤングＧ”の活躍で中日に連勝した。プロ初先発となった新３番・石塚裕惺内野手が２回に初長打が初打点となる右越え三塁打で２点を奪い、阿部監督の抜てきに応えた。投げては中１１日の登板となった竹丸和幸投手が５回６安打１失点、１０奪三振の快投で３勝目をマーク。初登板で勝利した新人投手が４戦３勝とし、球団８人目の快挙となった。＋＋＋＋＋押し込んだ