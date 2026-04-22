◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人５―１中日（２２日・前橋）中日は、今季ワースト更新の６連敗で借金１３となり、勝率はついに２割を切った。今季４勝１７敗で勝率１割９分まで下がった。この日も守備の乱れで勝機を逃した。先発のルーキー・桜井は、２回に佐々木の適時打で先取点を献上。続く１死一、二塁の場面でキャベッジを遊ゴロに仕留めたが、二塁・田中の一塁送球がそれて併殺を奪えず。２死一、三塁と続いたピンチでプロ初