◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人の佐々木俊輔外野手が「１番・中堅」で出場。今季３度目の猛打賞をマークした。初回先頭で桜井の初球をライナーで右前安打。２回には桜井から先制の右前適時打を放った。８回には左腕・斎藤からしぶとく中前に落として３安打目を記録した。佐々木は１８日のヤクルト戦（神宮）でも１番スタメンで３安打。好調を維持している。