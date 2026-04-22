ドル円１５９．２５近辺、ユーロドル１．１７３５近辺＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、ユーロドルは一時1.1732レベルと本日の安値を広げている。ユーロ円は一時186.86レベルと本日の安値を更新。ドル円は159.25付近と引き続き前日比円高・ドル安圏でもみ合っている。 USD/JPY159.26EUR/USD1.1733EUR/JPY186.87