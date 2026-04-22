元横綱・若乃花の花田虎上（まさる）氏の妻・花田倉実（くみ）さんが、夫婦のお出かけショットを披露した。２２日にインスタグラムで「仕事場の近くの神社へ鯉のぼりと神社のコントラストが綺麗で仕事終わりにお参りしてきました」２人でお参りしたと明かす。「久しぶりにパパと２人の時間」と境内で仲良く寄り添う姿をアップし、フォロワーから「ご主人さんと素敵なツーショットですね〜」「すべて素敵でコメントの言葉が見