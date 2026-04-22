◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２２日・前橋）巨人のボビー・ダルベック内野手が７回、藤嶋から場外弾を放った。内角直球を強振。完璧にとらえた打球は左翼席後方の場外に飛んでいった。前橋の夜空に消えた６号ソロに群馬のＧ党は大歓声に包まれた。