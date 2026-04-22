◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5ー1中日(22日、前橋)巨人は前日に続いて中日に勝利。地方球場での2連戦をいずれも勝利で飾りました。巨人は初回、先頭の佐々木俊輔選手とキャベッジ選手が連続ヒットで出塁し、ノーアウト2塁3塁のチャンスを作ります。しかし、この日プロ初スタメンで「3番・ショート」に起用された石塚裕惺選手が見逃し三振に倒れると、後続もチャンスを生かせず先制することができません。2回、先発登板の竹丸和幸投