◇プロ野球 セ・リーグ 巨人5−1中日(22日、前橋)中日は巨人に敗れて今季ワーストの6連敗となりました。開幕から不調が続くチーム状況の中、ドラフト2位ルーキーの櫻井頼之介投手が先発。0−0で迎えた2回、先頭打者に四球を与えるなどで1アウト1、3塁のピンチ。ここで1番佐々木俊輔選手に先制タイムリーを浴び失点。さらに3番石塚裕惺選手にライトフェンス直撃の2点タイムリー3塁打。4番ダルベック選手では、マウンド付近に上がっ