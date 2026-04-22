カメレオン・ライム・ウーピーパイが4月8日にリリースした新曲「Perfect」のMVが公開された。 （関連：カメレオン・ライム・ウーピーパイが手に入れた本当の自由“ジャングル”なワンマンで見せた意志） 本楽曲は、FM802『SATURDAY AMUSIC ISLANDS MORNING EDITION ～ソフト99 CAR LIFE WITH YOU～』内のラジオCM『SOFT99 CAR LIFE WITH SONG』のために制作されたカーラ