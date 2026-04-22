いっぺんに頼むと終わるよ▶▶この作品を最初から読む飲むこと以外何も決めない!?『ワカコ酒』の新久千映さんによる気まま旅。広島県出身・在住で、超インドア派な40代の漫画家・新久千映さん。お酒が大好きな食いしん坊で、美味しいものを食べるためなら努力を惜しまない新久さんが、今回は日本各地の友人知人を訪ねながらの飲み歩き、食べ歩きを敢行！繁華街をふらついてピンとくるお店に飛び込んだり、お腹をすかせる