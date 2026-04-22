日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は4月16日、公式Instagramを更新。4月17日から19日にかけて開催される「KKT杯バンテリンレディスオープン」に出場する選手を紹介した。 【画像】36歳女子ゴルファー、ラフなブラトップの“へそ出し”姿を公開し肉体美に反響「筋肉すごい」「スイングよりスタイルに目が」 JLPGAが「明日開幕」と題して公開した写真には、都玲華（22）、荒木優奈（20）、佐久間朱莉（23）、菅