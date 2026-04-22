洸平にいつ言おう▶▶この作品を最初から読む近年、SNSなどで「きょうだい児」という言葉を耳する機会が増えてきました。これは障害のある兄弟姉妹がいる人を指す言葉であり、ともに育つ中でケアを期待されたり、家族関係や社会生活においてもさまざまな影響を受けたりすると言われています。社会福祉士の国家資格を持ち、福祉の現場を知る漫画家・うみこさんが手がけたセミフィクション『妹なんか生まれてこなければよ