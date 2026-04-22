まるで兄妹か親友▶▶この作品を最初から読む結婚したら人生あがり？29歳、既婚、子なし、現代女性の結婚・離婚のリアルとは。「普通の幸せな家庭を築きたいだけ」「仲良さそうな夫婦がうらやましい」「結婚するの早まったかな」…そう思ったことはありませんか？大学時代からの友人である花、真弓、亜里沙の3人も、同じことを考えていました。婚活で良い条件の夫と結婚するも、モラハラ気質で「ごめん」も言えない姿に