帝国データバンクによりますと、山形市のアクセサリー小売業者「愛久」が２月１６日に事業を停止し、自己破産申請の準備に入っていたことがわかりました。負債額はおよそ１億４０００万円に上ります。 愛久は２００８年創業のアクセサリー小売業者で、駅前や郊外の大規模商業施設内に店舗を展開しました。ピアス、イヤリング、ネックレスなど若年層向けのカジュアルな商品を扱い、２０１６年６月期にはおよそ２