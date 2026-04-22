社会人3年目・ZAi編集部員のザイゼンが、お金の“基礎知識”をあれこれ学ぶ連載「目指せ！ お金名人」。今回のテーマは「投資で陥る“思い込み”とは？」。株などが想定通りに動かず値下がりしたとき、売却して損失の広がりを食い止めることを損切りという。損切りは苦手な人が多いが、それは人間特有の“思い込み”が原因だった!? 今回は、行動経済学＆心理学に精通する資産運用会社インベスコの長谷川愛先生に、思い込みに振り回