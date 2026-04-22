2022年に北広島市の生活困窮者向けのアパートで2人が死亡した放火殺人事件について、二審の札幌高裁は4月21日、控訴を棄却し、無罪判決を支持しました。殺人と放火の罪に問われていたのは、荻野正美被告です。荻野被告は2022年9月、北広島市の生活困窮者向けのアパートの自室に火をつけ管理人の男性と入居していた女性を殺害したとして起訴されていました。裁判では、荻野被告に責任能力があったかどうかが争点となっ