台湾メディアの自由時報は21日、日本人観光客が台北市の陽明山でカメラを紛失したものの、警察の「ある方法」によって無事持ち主に返還されたと伝えた。記事によると、台北市警察北投分局公園派出所に先日、市民から「陽明山前山公園付近のベンチで拾った」と一眼レフカメラが届けられた。応対した警察官の陳銘照さんがカメラのデータを確認すると、台北と日本の観光地の写真が多数あり、カメラの表示言語が日本語だったことから、