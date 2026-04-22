22日（水）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のVC長野トライデンツは、リベロの古藤宏規（26）と磯脇侑真（21）、オポジットの飯田孝雅（24）とマシュー･ニーブス（25）、ミドルブロッカーの山田航旗（26）、セッターの中島健斗（24）、アウトサイドヒッターのファルハン･ハリム（24）ら7選手が退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 大阪府出身の古藤は中京