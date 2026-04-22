5回オリックス無死一、三塁、紅林が左中間に勝ち越し3ランを放つ＝ZOZOマリンオリックスが単独首位に立った。0―1の三回、シーモアの適時二塁打で追い付き、五回に紅林の3ランで勝ち越した。曽谷は尻上がりに調子を上げ、7回を1失点の好投で2勝目を手にした。ロッテは毛利が試合をつくれなかった。