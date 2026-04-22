イラン革命防衛隊は22日、ホルムズ海峡で違反行為を行ったとしてイスラエルに関連する船舶2隻を拿捕したと発表しました。イラン革命防衛隊は22日、イスラエルに関連する船舶2隻が航行支援システムの改ざんをしたうえでホルムズ海峡を無許可で航行するなど安全を脅かしたため拿捕したと発表しました。2隻の船舶は貨物と書類の検査のためイラン領海に移送されたとしています。そのうえで革命防衛隊は今後もホルムズ海峡の安全な航行