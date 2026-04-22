タレント・王林が、4月21日、自身のInstagramのストーリーズを更新し、美容体験を受けたことを報告。ファンの視線を奪う “攻めた私服” が話題を呼んでいる。「王林さんはこの日、顔に色とりどりの鍼を打ち、微弱な電気を流す美容鍼の施術動画を公開。電気が流れるたびに顔がピクッと動く様子が映し出され、《今回は花粉がまだひどかった時期で内臓にアプローチしてくれたよ》と、その効果をアピールしていました。さらに《腰