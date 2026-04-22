外を眺める猫ちゃんの後ろ姿…。ある「家族」との交流が反響を呼んでいます。話題の投稿は35万回以上表示され、2万3000件以上の「いいね」が寄せられています。 【写真：外を眺めて固まるネコ→視線の先にいたのは……まさかの『動物』との対面】 視線の先にいたのは…？ Xアカウント「きなこ@針村」に投稿されたのは、窓際で釘付けになっている猫ちゃんの姿です。 窓際に座ってじーっと外を見ている子猫の「ま