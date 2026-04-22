猫の食器をキレイにする方法4つと洗うときのコツ 食事の食べ残しや唾液が食器に付いたまま放置すると、細菌やカビがどんどん増えてしまい、消化不良や顎ニキビの原因となることがあります。 ここで紹介する方法で食器をキレイにしてあげましょう。 1.中性洗剤で洗う 食事が終わったら、猫の食器は中性洗剤を使って丁寧に洗いましょう。 食べ残しや唾液には細菌が含まれているので、放置していると細菌や