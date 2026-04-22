今回紹介するのは、Threadsに投稿された、とあるご家族の日常。ママさんが遅番から帰ってきたとき、目にした光景とは…。投稿はThreadsにて、13万回以上表示。いいね数は5000件を超えていました。 【写真：『寝室』を見たら、パパのそばで『子供と猫』が……遅番から帰ってきたママが見た光景】 ママが遅番から帰ってきて見た光景 今回、Threadsに投稿したのは「よね」さん。 その日、ママさんは遅番のお仕事から帰宅