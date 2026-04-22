AIのセキュリティ分野での進歩を受け、オープンソースだったスケジュール管理ツールのCal.comは「ソースコードをAIに調べられるとセキュリティを確保できない」としてクローズドソースへ移行しましたが、コミュニティからはネガティブな反応が寄せられています。Cal.diy: open-source community edition of cal.com | Hacker Newshttps://news.ycombinator.com/item?id=47852155Cal.comはかつて「Calendlyのオープンソース代替サー