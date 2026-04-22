ダンスアンドボーカルグループ「ＥＸＩＬＥ」が２２日、約３年４か月ぶりの東京ドーム公演を行った。オリジナルメンバーで、グループの礎を築いたＭＡＴＳＵ、ＵＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩがスペシャルメンバーとして、ＥＸＩＬＥのライブに出演。アンコールではロックバンド「Ｂ’ｚ」の松本孝弘もサプライズで登場し、２日間で８万人のファンを熱狂させた。往年の名曲「ＣｈｏｏＣｈｏｏＴＲＡＩＮ」や「道」からアンコールで