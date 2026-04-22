国際バスケットボール連盟（ＦＩＢＡ）は２２日、２０３０年の女子Ｗ杯の開催地が東京に決まったと発表した。大会期間は２０３０年１１月２６日から１２月８日。女子Ｗ杯は１９５３年に始まり、今年のドイツ大会が２０回目となり、日本での開催は初となる。３０年は日本バスケットボール協会（ＪＢＡ）創立１００周年に当たり、昨年１月に当時の三屋裕子会長が女子Ｗ杯招致に意欲を見せていた。また、３１年の男子Ｗ杯はフランス